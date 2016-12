Circo del Mundo recibe el Premio Agustín Siré por su labor en las artes escénicas

El Circo del Mundo fue reconocido con el Premio Agustín Siré 2016 por “una labor artística y organizativa del más alto nivel que ha posicionado la renovación del arte circense en el país, a través de la creación, docencia, investigación y extensión, reencantando al público y los jóvenes que año a año buscan desarrollarse en esta disciplina”, sostiene Silvia Wetermann, secretaria académica, y Luis Merino, presidente (s) de la Academia Chilena de Bellas Artes, a través de la misiva en que comunican la distinción.

El Premio Agustín Siré es entregado anualmente por la Academia Chilena de Bellas Artes a quienes se han distinguido en las artes escénicas y que han dado a conocer, en Chile o el extranjero, las creaciones locales. Agustín Siré es quien formó el teatro experimental en Chile para luego crear la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.

“Para El Circo del Mundo es un gran honor recibir este premio. Significa un reconocimiento a más de 21 años de trabajo intentando esto, que el circo sea reconocido como un arte escénico”, dice Alejandra Jiménez, directora ejecutiva y una de las fundadoras de El Circo del Mundo.

“Me emociona porque es un reconocimiento a lo artístico. Ese ha sido uno de nuestras insistencias más fuertes todos estos años, es un orgullo y nos confirma que hemos podido, junto a muchos otros, mostrar al circo como un arte escénico”, dice Jiménez, recordando sus batallas para permanecer 21 años en la escena, con el circo como metodología formativa y al alero de la primera Escuela de Artes Circenses en Chile.

“No lo creía”

Cuando recibió la carta que informaba el premio, no lo podía creer, e incluso pensó que era una broma del día de los inocentes. Llamó a la Academia y, sólo cuando la secretaria le confirmó el reconocimiento, dejó fluir su emoción: “Es un tremendo reconocimiento, no lo esperábamos, no postulamos, parece que alguien nos propuso. Es un regalo, pasamos a una etapa nueva, donde podemos soñar más grande, con un espacio más consolidado, pensar en recorrer Chile, crear una escuela nacional de circo. Es el paso siguiente, nos sacamos los pañales en un país donde no hay nada y hay que construir todo”.

En su agenda de actividades, viene el estreno de “La Celebración o el Drama del Paraíso”, de la séptima generación de la Escuela de Artes Circenses. A su vez, hoy se cierran las inscripciones para la audición de ingreso para el período 2017-2019.