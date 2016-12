La película "Rogue One" encabeza el ranking cinematográfico semanal

La película “Rogue One: una historia de Star Wars”, encabezó el ranking cinematográfico semanal de cine Hoyts, para la semana 51 del año 2017, correspondiente desde el jueves 15 al miércoles 21, y la escoltó el film de animación “Trolls”.

Rogue One: Una Historia de Star Wars, es la primera de una serie de películas independientes de Star Wars, que trae una nueva y épica aventura. La cinta sigue la historia de un grupo de héroes improbables, quienes en un momento de conflicto se unen en una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte, el arma de destrucción más poderosa del Imperio. Este acontecimiento clave en la línea de tiempo de Star Wars, reúne a gente común que elige hacer cosas extraordinarias y, al hacerlo, forma parte de algo más grande que ellos mismos.

El orden del rankings entregado por cines Hoyts quedó así:

1º Rogue One: Una Historia de Star Wars Subtitulada

2º Rogue One: Una Historia de Star Wars Doblada

3º Trolls Doblada

4º Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Doblada

5º Rogue One: Una Historia de Star Wars 3D Subtitulada

6º Rogue One: Una Historia de Star Wars 3D Doblada

7º Rogue One: Una Historia de Star Wars 4DX-3D Subtitulada

8º Sully: Hazaña en el Hudson Subtitulada

9º Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Subtitulada

10º Rogue One: Una Historia de Star Wars Imax 3D Subtitulada