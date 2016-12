El origen de los montajes callejeros de Santiago a Mil: Andrés Pérez

Uno de los atractivos principales del festival Santiago a Mil 2017 son sus pasacalles y montajes callejeros: la interacción que durante casi un mes se establece entre el público y los actores, lejos de una sala de teatro convencional, ahora cerca desde las veredas y avenidas principales.

El hito de La Pequeña Gigante, con miles de personas siguiendo su recorrido por Santiago a través de las maniobras de la compañía francesa Royal De Luxe, en 2010, encuentran un prescedente en el anfitrión teatro chileno. Y de la mano de uno de sus directores predilectos: Andrés Pérez.

Desde Fitam, la fundación a cargo de Santiago a Mil, reconocen la influencia de diversas formas. Una de ellas, un extenso texto que recoge la “vida callejera” de Pérez: “En 1980 fundó el Teatro Urbano Contemporáneo, enfocada al cien por ciento al teatro de calle, y después de tres años fundó la compañía Teatro Callejero. Con ambas agrupaciones presentó más de diez obras de este tipo, en contacto directo con las personas, era ‘belleza gratuita durante una hora y media como acto político"”.

La historia continúa: luego viajó a Francia invitado por la agregaduría cultural,donde trabajó con Ariane Mnouchkine y el Thèatre du Soleil (Teatro del Sol), primero como oyente y luego interpretando a Ghandi como protagonista de la obra La India de sus sueños. Esta, fue la escuela de Pérez. Aquí algunas imágenes del montaje.

Con el estreno de La Negra Ester en 1988 en plena Plaza O’Higgins de Puente Alto, Pérez potenció su vocación por el teatro callejero. Junto a la célebre Compañía Gran Circo Teatro, se enmarcó casi de inmediato en una gira que duró años, y que lo llevó a lugares públicos de todo Chile. De aquella épóca es esta fotografía:

La programación “callejera” de Santiago a Mil 2017

A continuación, una lista con los montajes teatrales que llegarán a las calles de Santiago entre el 3 y el 22 de enero.

Inauguración Sin fronteras | Dir. Martín Erazo| Chile | Teatro de calle

AppRecuerdos | De: Rimini Protokoll y SonidoCiudad | Alemania-Chile | Audio –recorrido

Museo temporal migrante | De: Teatro Container | Chile | Instalación escénica callejera

La zona | Dir. Martín Erazo y Cristóbal Carvajal – Cía. Teatro del Sonido | Chile | Audio –recorrido en bicicleta

Tito Andrónico | De: William Shakespeare| Dirección: Horacio Videla | Chile

Montajes internacionales

Another place | De: Victoria Lupton y Doha Hassan| Palestina – Siria – Reino Unido | Audio –recorrido

Arktika | De: Sarruga Produccions | España-Chile| Pasacalle

As far as my fingertips take me | De: Tania El Khoury | Líbano – Palestina | Instalación- performance

Ceremonia-performance MAU Mapuche | Dir. Lemi Ponifasio | Nueva Zelanda-Chile | Performance, danza

Daymé Arocena |Cuba | Música

Dundu – Luz de vida | De: Tobias Husemann, Stefan Charisius y Fabian Seewald Alemania | Pasacalle

El duende andaluz |Basado en un texto de Federico García Lorca | Dir. Marcos Malavia | Bolivia

Gala | Director: Jérôme Bel| Francia | Danza

Monjes shaolin | China | Performance, artes marciales

The Color of Time | Cía. Artonik| Francia | Teatro de calle

Montajes chilenos

31 minutos: Romeo y Julieta | De: Álvaro Díaz y Pedro Peirano | Chile | Teatro de marionetas

Fantasmas borrachos | De: Juan Radrigán | Dir. Gonzalo Pinto | Chile | Teatro (Cierre festival)

Inti- Illimani Histórico “bailando” | Chile | Música

Isabel Patapelá | De: Gustavo Valdivieso | Chile | Concierto teatral infantil

La cocina pública | De: Teatro Container | Chile | Gastronomía de calle

La expulsión de los jesuitas | Cía. Tryo Teatro Banda | Chile | Teatro

Te A’amu ‘o te Haka’ara Ma’ohi Rapa Nui | Cía. Maori Tupuna o Te Matato’a | Chile | Música y danza

Perfoconferencia: Shakespeare, nuestro contemporáneo | Dir. Claudia Echenique | Chile | Teatro y conferencia

O’Higgins, un hombre en pedazos | Cía. Tryo Teatro Banda | Chile | Teatro

Revolución | De: María Betania González | Chile | Danza

Sueño de una noche de verano | Dir. Héctor Noguera | Chile | Teatro en rima popular

Transmisor – radiovisual | Dirección: María José Siebald | Chile | Danza, Artes integradas

Yorick, la historia de Hamlet | Dirección: Simón Reyes | Chile | Teatro