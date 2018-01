La actuación de Residente en el Festival del Huaso de Olmué, como suele ocurrir en los shows del puertorriqueño, estuvo impregnada de mensajes políticos.

En medio de su show en el Patagual, el músico contó una anécdota en alusión al paso de su banda Calle 13 por el Festival de Viña del Mar en 2011, cuando dibujó en su cuerpo “Fuerza Mapuche”. Un gesto que según él le trajo no pocos problemas.

“Me ocasionó problemas”, dijo el músico, quien luego reveló que tras dicha presentación fue abordado en su hotel por personas (sin especificar quiénes) que lo remendaron por evocar mensajes políticos sobre la Quinta Vergara.

“Nadie se enteró de eso, se estan enterando aquí. Me fueron a buscar al hotel, era mi cumpleaños me acuerdo, me dijeron que no podía hablar de cosas políticas, pero los mapuche de extienden por toda la cordillera, y no solo son de acá”, contó Residente.

“Lo más cómico de todo, fue que después me pidieron una foto”, dijo el músico, generando las risas del público. “Porque no tengo nada en contra de nadie, simplemente las cosas injustas me molestan y me encabronan. A las 6 de la mañana me tiraron las leyes”, dijo.