Olmué: televidentes dedican a Dávalos y Jadue canción "Yo no fui" de Pedro Fernández

El cantante mexicano Pedro Fernández fue el primer artista en presentarse en la versión 2017 del Festival del Huaso de Olmué, que comenzó este jueves, y dejó locos a sus seguidores con sus “clásicos” rancheros.

No obstante, también surgió algo de humor a partir de su presentación, pues cuando el mexicano cantó su popular tema “Yo no fui”, que ha sido un éxito desde su lanzamiento el 2000, los televidentes se acordaron de algunas personalidades chilenas.

Varios usuarios en redes sociales les dedicaron la canción principalmente a Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet que está envuelto en el caso Caval.

Además de Dávalos, otros recordaron al expresidente de la ANFP Sergio Jadue y al economista Rafael Garay, acusado de una gran estafa, así como algunos nombraron al expresidente Sebastián Piñera.

En específico, lo que dice la canción, y que inspiró estas “dedicatorias”, es “si te vienen a contar / Cositas malas de mí / Manda todos a volar / y diles que / Yo no fui”.

“Yo te aseguro que yo no fui / Son puros cuentos de por ahí / Tú me tienes que creer a mí / Yo te lo juro que yo no fui”, agrega el tema.

A continuación puedes ver algunos comentarios de televidentes en Twitter al respecto:

Este es el himno de ME-O. Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que yo no fui. #OlmueTVN — El Ciudadano Atticus (@atticuslex) January 20, 2017

🎶 Tú tienes cara de pirulin

Yo te aseguro que yo no fui… 🎶#OlmueTVN #PedroFernandez pic.twitter.com/LWTZsbrGAR — Marcelino Mardones C (@m_mardonesc) January 20, 2017

#OlmuéTVN la cancion yo no fui esta dedicada a rafael garay sergio jadue, alberto chang, sebastian piñera y demases sinverguenzas — Favy Lassalle 25 (@favy_catlover) January 20, 2017

🎶Si te vienen a contar cositas malas de mi, manda todos a volar y diles que yo no fui🎶 #OlmueTVN pic.twitter.com/eqPsxrcMkC — BICAMPEONES U|C/ (@DiegoAntonioA) January 20, 2017

Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí #OlmueTVN #FalloParaElConce pic.twitter.com/5eqcXdBFEV — #ElConceNoSeVa (@leondecollao87) January 20, 2017

Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui🎶 #OlmueTVN #fernandez pic.twitter.com/jwiucNXxNQ — Kent Brockman (@brockmanewz) January 20, 2017

#OlmueTVN la canción de Jadue, Garay y Chang "Yo no fuí". — Fernando Quiero (@Fqa046Quiero) January 20, 2017

#OlmueTVN La canción de Chile!!!! #YoNoFui los políticos deben estar en su salsa. — Katherine Reyes (@Kathreyesok) January 20, 2017

Ay mamá que yo no fui, fue la Naty #OlmueTVN pic.twitter.com/qhu6gazEZV — Andrés el indomable (@IronAndres_) January 20, 2017

Yo te aseguro que yo no fui

son puros cuentos de por ahí

tu me tienes que creer a mi

yo te lo juro que yo no fui…🎶🎶#OlmueTVN pic.twitter.com/ghth355a0s — Chascón (@ElWnChascon) January 20, 2017

Yo te aseguro que yo no fui🎵🎵🎵#OlmueTVN pic.twitter.com/RvBV37sc7p — Pri Tello (@PriTello) January 20, 2017

Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí🎶 #OlmueTVN pic.twitter.com/vcf9YEvjE8 — Cristián Tomás (@CristianTomas_) January 20, 2017

#OlmueTVN Si te vienen a contar cositas malas de mí manda todos a volar y diles que yo no fui. pic.twitter.com/vscFH5AW5x — TheTroopeR (@Th3TroopeR) January 20, 2017

Si te vienen a contar cositas malas de mi, manda a todos a volar y diles q yo no fui #OlmueTVN pic.twitter.com/Mrdt5pnLYp — Catherine (@cathy_laloca) January 20, 2017

Si te vienen a contar cositas malas de mi🎶 yo te aseguro que yo no fui (?) 😂#OlmueTVN pic.twitter.com/wXLWiL3Gmw — Andres a Secas ⚽ (@AndresSecos1925) January 20, 2017

Si te vienen a contar cositas malas de mi, manda a todos a volar y diles que yo no fui… 🎵 #OlmueTVN pic.twitter.com/7R7f1hTJFg — Juan Chávez (@acharmlessman1) January 20, 2017