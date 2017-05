Boris Horvat | Agence France-Presse

El delantero del Borussia Dortmund Marco Reus puso en duda este sábado su participación en junio en la Copa Confederaciones, en lo que podría ser una nueva baja en la selección alemana, vigente campeona mundial.

“Seguramente hablaré de nuevo con el seleccionador (Joachim Löw) y veremos lo que es mejor para mí”, dijo Reus tras anotar el primero de los goles con los que el Dortmund derrotó este sábado al Hoffenheim (2-1).

“Pero no he tenido vacaciones en los últimos dos años porque siempre he estado con rehabilitación”, añadió.

Reus se perdió el Mundial de Brasil-2014 por una lesión de los ligamentos del tobillo y el año pasado no pudo disputar la Eurocopa de Francia por u problema en la pelvis.

Esta mismo año, no jugó de febrero a abril por estar lesionado en los isquiotibiales.

Reus podría sumarse a la lista de bajas que tendrá Alemania para la cita en Rusia, previa al Mundial de 2018.

Dos campeones del mundo como Mario Götze y Benedikt Höwedes serán bajas seguras por lesión, pero la lista podrá ampliarse también a otros como el arquero Manuel Neuer, que se rompió un pie en el partido de vuelta de cuartos de Champions.

No obstante, Löw ya avanzó que utilizará la Confederaciones, del 17 de junio a 2 de julio, para dar entrada a nuevos jugadores.

Alemania está encuadrada en el grupo B, junto a Australia, Camerún y Chile.